Молодую жену Александра Цекало назвали жертвой пластики из-за «провалившегося носа» на фото

Александр Цекало ведет уединенный образ жизни. Несколько лет назад продюсер оборвал связи с РФ и переехал в США вместе с молодой избранницей. Его возлюбленной стала художница Дарина Эрвин. Девушка активно ведет личный блог и рассказывает в нем о жизни в другой стране. Недавно Дарина поделилась новым снимком, который моментально спровоцировал разговоры в Сети.

Эрвин часто посещает профессиональные фотосессии. На кадре возлюбленная Александра предстала в роковом образе: она сделала высокий хвост и надела кожаную куртку. Однако больше всего публика обратила внимание на нос Дарины. По мнению пользователей Сети, он не выглядит естественно, вот почему девушку обвинили в злоупотреблении пластикой и указали ей на неудачную операцию.

«Неестественно выглядит, что она с собой сделала? Нос провалился, как у Майкла Джексона», — высказались подписчики.

Сама Эрвин не стала реагировать на гневные высказывания публики и отказалась от комментариев.

Ранее мы писали о том, что молодую жену продюсера Александра Цекало осудили за лишний вес. Подробности смотрите в этой статье.

Не менее интересна та история, в которой сообщалось, что Виктория Дайнеко пожаловалась на отеки из-за приема гормональных лекарств.