Звезда Comedy Women пострадала после выхода в эфир шоу «Выжить в Самарканде»

Российская актриса и юмористка Надежда Сысоева рассказала, что подверглась атаке ботов в соцсетях. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

Звезда Comedy Woman выложила скриншоты сообщений, которые доказывают, что негативные комментарии под ее постами оставляют ненастоящие юзеры. С фейковых страниц артистку раскритиковали из-за ее участия в проекте «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».

«Что случилось? Что за новая атака? Лучше бы эти бабки животным в приют перевели», — возмутилась Сысоева.

Знаменитость уточнила, что похожая ситуация с ней произошла после съемок в реалити-шоу «Выжить в Дубае». Она добавила, что после премьеры предыдущего проекта ее «распяли всей страной за правду».

Напомним, в прошлом сезоне «Выжить в Дубае» у Надежды Сысоевой произошел конфликт с Анной Седоковой. Комикесса обвинила певицу во флирте с ее бойфрендом Стоуном, а та заявила о буллинге со стороны Сысоевой и других участников звездной команды. В новом сезоне оппонентки снова встретились, однако не пошли на примирение. Бывшая солистка группы «ВИА Гра» сначала вообще отказалась лететь на съемки из-за юмористки, но ее уговорили вернуться на проект.

Ранее мы писали, что Павел Воля поддержал оскандалившуюся Сысоеву в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов».