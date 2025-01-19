«Ты многое испытала»: Павел Воля поддержал оскандалившуюся Сысоеву в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»

Павел Воля поддержал рыдающую Надежду Сысоеву

Накануне на телеканале ТНТ состоялась премьера реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», где актриса решила снова принять участие в борьбе за главный приз.

Ранее Надя стала ярким участником шоу «Выжить в Дубае». Тогда она отличились особым скандальным поведением, из-за которого затем столкнулся с большим количеством хейта со стороны не только соплеменников, но и поклонников.

По этой причине Сысоева начала переживать: ее волновали слова и реакция участников нового сезона проекта. Однако на ее защиту встал ведущий проекта Павел Воля, подчеркнувши, что ей пора забыть произошедшее.

Комик подчеркнул, что давно знает Надю и что в жизни она является другим человек, не таким, какой ее запомнился по прошлому сезону реалити.

«Я понимаю, что ты многое испытала: набросились на тебя, накинулись. Все в прошлом. Тоже надо понимать, человек запрыгнул после тяжелого стрессового испытания. Забудь. Новый сезон. Другие люди. Я тебя знаю много лет, я точно знаю, что ты не такая. Поэтому хорош хвататься за те неудачи», - успокоил Павел расплакавшуюся Надежду шоу «Выжить в Самарканде».

Ранее мы писали о том, что блогер Саша Стоун впервые ответил на вопрос о расставании со звездой «Comedy Woman» Надеждой Сысоевой.

Также сообщалось, что Надежда Сысоева отреагировала на шквал негатива в ее адрес.