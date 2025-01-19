«Ты многое испытала»: Павел Воля поддержал оскандалившуюся Сысоеву в шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов»
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Павел Воля поддержал рыдающую Надежду Сысоеву
Накануне на телеканале ТНТ состоялась премьера реалити «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», где актриса решила снова принять участие в борьбе за главный приз.
Ранее Надя стала ярким участником шоу «Выжить в Дубае». Тогда она отличились особым скандальным поведением, из-за которого затем столкнулся с большим количеством хейта со стороны не только соплеменников, но и поклонников.
По этой причине Сысоева начала переживать: ее волновали слова и реакция участников нового сезона проекта. Однако на ее защиту встал ведущий проекта Павел Воля, подчеркнувши, что ей пора забыть произошедшее.
Комик подчеркнул, что давно знает Надю и что в жизни она является другим человек, не таким, какой ее запомнился по прошлому сезону реалити.
«Я понимаю, что ты многое испытала: набросились на тебя, накинулись. Все в прошлом. Тоже надо понимать, человек запрыгнул после тяжелого стрессового испытания. Забудь. Новый сезон. Другие люди. Я тебя знаю много лет, я точно знаю, что ты не такая. Поэтому хорош хвататься за те неудачи», - успокоил Павел расплакавшуюся Надежду шоу «Выжить в Самарканде».
Ранее мы писали о том, что блогер Саша Стоун впервые ответил на вопрос о расставании со звездой «Comedy Woman» Надеждой Сысоевой.
Также сообщалось, что Надежда Сысоева отреагировала на шквал негатива в ее адрес.