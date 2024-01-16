Звезда Comedy Woman раскритиковала имидж мужа после отпуска в Таиланде

Звезда Comedy Woman Надежда Ангарская выступила с критикой нового образа своего супруга. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

«Вы же видели, как мы летели из Москвы на Пхукет. У меня был нормальный муж, а возвращаюсь я с тибетским монахом. Подменили. Вот так вот», — заявила знаменитость.

Актриса в шутку отметила, что знала, что Таиланд может менять людей, однако не рассчитывала, что ее избранник вернется в Россию с ультракороткой стрижкой.

В феврале прошлого года Надежда Ангарская вышла замуж за футбольного тренера Николая Федчука после того, как узнала, что ждет от него ребенка. Звезда сообщила возлюбленному радостное известие во время завтрака в кафе и застала его врасплох. По словам артистки, она не собиралась снова становиться матерью и тоже была удивлена, когда сделала тест на беременность. Тем не менее в мае 2023 года у супругов родился мальчик, которого они назвали Даниилом.

Также Ангарская воспитывает первенца от иорданца Раеда Бани, с которым она развелась в 2019 году. Наследнику артистки восемь лет.

Ранее сообщалось, что актера Евгения Герчакова решили положить в больницу из-за высокого давления.