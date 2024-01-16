Актера Евгения Герчакова госпитализировали в больницу из-за высокого давления

Актера Евгения Герчакова решили положить в больницу из-за высокого давления, об этом сообщает mk.ru.

Утром 16 января стало известно об экстренной госпитализации народного артиста России Евгения Герчакова. 74-летний актер почувствовал себя плохо и сам вызвал бригаду скорой помощи.

По словам Герчакова, прибывшие медики настояли на его госпитализации.

«Меня госпитализировали из-за слишком высокого давления. Признаться, я его не измерял никогда. Но сегодня утром мне стало плохо. Оказалось, что давление у меня зашкаливало — двести с чем-то», — рассказал он.

Герчаков признался, что в последнее время много работает. Плотный график мог стать причиной повышенного давления. Врачи рассказали артисту, что на скорую выписку вряд ли стоит рассчитывать.

«Сейчас мое давление стабилизировали. Пока никаких процедур не делаю, потому что я в больнице нахожусь всего несколько часов. Хотелось бы, чтобы меня тут основательно подлечили», — объяснил актер.

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