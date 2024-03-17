Звезда Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала в Армению

Исчезнувшая звезда шоу Comedy Woman Наталья Еприкян эмигрировала в Армению и объявила о творческом кризисе. Она попыталась возобновить карьеру в новой стране, однако столкнулась с трудностями.

«Я в ковид оказалась в Армении. Получила свободу, которой не было у других людей во всем мире. Мне реально повезло. Я с удовольствием отдыхала и просто наслаждалась жизнью», - рассказала Наталья в YouTube-шоу GlumOFF.

Артистка решила не возвращаться в Россию и попытаться добиться успеха в Армении, рассчитывая, что приобретенный в Comedy Woman опыт пригодится ей на новом месте.

45-летняя Наталья решила попробовать себя в качестве автора сериала в жанре псевдодокументалистики. Уже после того, как был отснят пилотный выпуск, она поняла, что пробиться в Армении будет сложно.

«Можно сериал снимать о том, как я снимала пилотную серию за безумные деньги. Долго, мучительно…», - призналась звезда Comedy Woman.

Она пояснила, что первая серия не на русском языке, а частично на армянском. В настоящее время пилотный выпуск готов и смонтирован, однако реализовать проект не удается.

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*Признан иностранным агентом на территории России