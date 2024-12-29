Звезда Comedy Woman Наталия Медведева рассказала о проблемах со здоровьем. Об этом сообщает mk.ru.

Наталия Медведева рассказала, как планирует встречать Новый год. Актриса и экс-участница шоу Comedy Woman призналась, что мало ест в новогоднюю ночь из-за того, что в юности заработала проблемы с ЖКТ.

«Обычно у нас это ужин часов в семь вечера, а потом мы уже не едим особо- только какие-то лёгкие перекусы. Просто в юности я все ночь ела в новый год и в результате заработала себе немало проблем с ЖКТ. Потом все это вылечили благополучно, но теперь понимаю, что это не моя история», — рассказала она.

Медведева заявила, что в ее семье не пьют алкоголь и придерживаются здорового образа жизни, поэтому после восьми вечера обычно не едят.

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