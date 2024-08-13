Звезда Comedy Woman Надежда Сысоева опровергла слухи о заболевании раком. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

В 2023 году Надежда Сысоева рассказывала об удалении опухоли в груди. Тогда знаменитость не сообщала, доброкачественной ли она была. Спустя время Сысоева вновь оказалась в больнице — уже в мае 2024 года она опубликовала сторис из больницы с тревожной подписью: «Мои бессонные ночи».

Тогда же в Сети поползли слухи, что у знаменитости могли обнаружить рак. Однако Сысоева поспешила это опровергнуть.

«Видела мнение в соцсетях, что я болела онкологией. Это неправда. У меня было подозрение и слава Богу оно не подтвердилось. Это показал МРТ с раствором», — написала она.

Знаменитость посоветовала подписчикам регулярно проходить обследования и следить за своим здоровьем.

Ранее мы писали о том, что 40-летняя актриса Надежда Сысоева навсегда удалила филлер из губ.