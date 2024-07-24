«Очень больно»: Надежда Сысоева навсегда удалила филлер из губ

Надежда Сысоева решилась на изменения во внешности и навсегда удалила филлер из губ.

Шоувумен сейчас переживает нелегкий жизненный этап. После участия в реалити-шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» она столкнулась с большим количеством негативных комментариев в свой адрес. Некоторые подписчики просили ее даже показать свое настоящее лицо.

Накануне 40-летняя звезда шоу «Comedy Women» в своем Telegram-канале «Принцесса Несмеяна» поделилась снимком, сделанным во время приема у косметолога. Она решила пойти на серьезный шаг и обратилась к специалисту, чтобы вывести филлеры из губ. Такое решение было связано с желанием артистки вернуться к натуральности.

«Прощайте филлеры. Сегодня я удаляю губы. Знаю, что будет очень больно, но я сама сюда пришла», — заявила Сысоева.

Надежда рассказала подписчикам, что процедура сама по себе достаточно болезненная. Она показала в своем блоге фотографии для сравнения: как ее губы выглядели раньше и как сейчас, подчеркнув, что не жалеет о своем решении. Поклонники артистки также поддержали ее и призвали других звезд взять с нее пример.

Ранее мы писали о том, как Надежда Сысоева отреагировала на шквал негатива в свою сторону после съемок в шоу.