Звезда «Comedy Woman» Медведева раскрыла пол ребенка, которого тайно родила в 2022 году

Наталия Медведева не относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Зрители привыкли видеть ее в образе открытой и простодушной девушки в проекте «Comedy Woman», однако вне телевизионных камер она ведет весьма уединенный образ жизни. Известно, что знаменитость состоит в браке с Александром Коптелем и воспитывает двоих сыновей. Однако на днях Медведева приоткрыла тайну и сообщила о пополнении в семье.

Так, в интервью изданию «7 дней» Наталия заявила: летом 2022 года она вновь стала мамой. У юмористки родилась долгожданная дочка, при этом раскрывать имя малышки она не стала.

«У меня есть дочь. Наше счастье, наша любовь. Кто-то скажет, что я закрытая и мало рассказываю о своей личной жизни. Но у меня есть близкие друзья. Они самые верные и понимающие», — пояснила Медведева.

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