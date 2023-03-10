Лохматая и с синяками под глазами: фанаты обеспокоены состоянием разведенной Екатерины Варнавы
Фото: Макеев Иван/Komsomolskaya Pravda/East News
38-летняя Екатерина Варнава все реже стала появляться в социальных сетях. После развода с режиссером Александром Молочниковым актриса немного отошла в тень. И даже если и выходит в свет, то уже давно не радует поклонников своей улыбкой. А недавняя ее публикация так и вовсе заставила фанатов всерьез переживать за ее состояние.
В личном блоге звезда «Comedy Woman» опубликовала небольшое видео, в котором показала себя. Она ехала в машине и снимала себя и дорогу. При этом выглядела артистка не самым лучшим образом – бледный цвет лица, растрепанные волосы, синяки под глазами. Вид Екатерины говорил о том, что она сильно устала и, возможно, даже не спала. Не исключено, что она могла возвращаться после тяжелого съемочного дня, однако подписчики отметили, что видят такой Варнаву уже довольно давно.
«Хватит грустить!»; «Катя, не перестаю восхищаться вами, но что-то беспокойно за вас», «Все наладится! Радуйтесь жизни», - написали актрисе пользователи в Сети.
Екатерина Варнава
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
К слову, многие поклонники Екатерины подозревают, что она могла все еще не до конца оправиться после развода, тем более, что как раз почти ровно год назад они с Александром Молочниковым только узаконили отношения. Долгое время пара просто встречалась, но в какой-то момент решила создать семью. Однако брак долго не продержался, и уже через несколько месяцев они расстались.
Первое время артисты никак не комментировали разрыв, но затем режиссер дал откровенное интервью, в котором все рассказал о романе с Екатериной. После этого отношения между бывшими супругами испортились окончательно, так как Варнава посчитала, что Александр не имел права делиться такими интимными вещами, даже не посоветовавшись с ней.
Теперь же Молочников живет в США и уже, по слухам, налаживает личную жизнь. При этом в конце прошлого года он нежно поздравил бывшую жену с днем рождения, вот только она ему так и не ответила.
Ранее стало известно, что Екатерину Варнаву убрали с главной роли в эротическом спектакле и заменили ее Агатой Муцениеце.