Лохматая и с синяками под глазами: фанаты обеспокоены состоянием разведенной Екатерины Варнавы

38-летняя Екатерина Варнава все реже стала появляться в социальных сетях. После развода с режиссером Александром Молочниковым актриса немного отошла в тень. И даже если и выходит в свет, то уже давно не радует поклонников своей улыбкой. А недавняя ее публикация так и вовсе заставила фанатов всерьез переживать за ее состояние.

В личном блоге звезда «Comedy Woman» опубликовала небольшое видео, в котором показала себя. Она ехала в машине и снимала себя и дорогу. При этом выглядела артистка не самым лучшим образом – бледный цвет лица, растрепанные волосы, синяки под глазами. Вид Екатерины говорил о том, что она сильно устала и, возможно, даже не спала. Не исключено, что она могла возвращаться после тяжелого съемочного дня, однако подписчики отметили, что видят такой Варнаву уже довольно давно.

«Хватит грустить!»; «Катя, не перестаю восхищаться вами, но что-то беспокойно за вас», «Все наладится! Радуйтесь жизни», - написали актрисе пользователи в Сети.