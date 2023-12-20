Звезда Comedy Woman Медведева оценила шансы на возвращение шоу в эфир

Известная российская юмористка, актриса и экс-участница шоу Comedy Club Наталия Медведева рассказала о дальнейшей судьбе передачи. Соответствующее заявление артистки прозвучало в эфире YouTube-канала «А ты точно блогер?».

Как призналась Медведева, возобновление Comedy Woman невозможно по ряду причин. К одной из них актриса отнесла разницу в возрасте, которая отнимает удовольствие от участия в шоу.

«Тебе 25 лет, и ты показываешь свой талант, а тебе через 15 лет или через 10 лет говорят: "Делай то же самое". Ну ты же не будешь делать то же самое. Это даже неприкольно», - сказала юмористка.

Помимо этого, артистка считает, что для участниц шоу могло бы быть трудно сохранить уровень выступлений на прежнем уровне и не провалиться после длительного перерыва.

«Здоровье не то, чтобы так прыгать, скакать и орать и выдавать ту же энергию», - заключила Медведева.

Ранее Наталия Медведева призналась, что больше не планирует рожать детей. В настоящий момент актриса занимается воспитанием троих детей.