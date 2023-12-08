Звезда Comedy Woman Медведева заявила, что больше не планирует рожать детей

Юмористка Наталия Медведева пообщалась с корреспондентом портала «Страсти» и раскрыла секрет красоты. Звезда Comedy Woman призналась, что ее похудение никогда не заканчивается из-за беременностей, но больше она не планирует рожать детей.

Знаменитость стала гостьей закрытой светской премьеры гастрономического мюзикла «Москва слезам не верит». К Новому году звезды поделились своими планами и раскрыли некоторые секреты.

Похорошевшая и похудевшая Наталия получила множество комплиментов по поводу своей внешности.

«Я худею всегда, а к Новому году тем более. Но я уже давно не наедаюсь в Новый год, потому что потом очень плохо. Зачем нам проблемы?» – поделилась артистка.

Юмористка с улыбкой объяснила, что ей приходится худеть, ведь она постоянно «рожает и беременеет».

Один из самых ярких праздников в году Медведева будет встречать в домашней обстановке. Она еще не выбрала наряд, но призналась, что хочет что-то не только красивое, но и удобное.

«Отмечать будем с семьей, дома», – пояснила звезда.

Журналисты поинтересовались, собирается ли Наталия снова стать мамой. Известно, что у нее есть трое детей.

«Нет, не планирую», – коротко ответила звезда.