Звезда Comedy Woman Мария Кравченко пожаловалась на назойливых поклонников, об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Артистка Мария Кравченко рассказала, что принимала участие в съемках проекта в супермаркете. Судя по всему, магазин не стали закрывать — поэтому в перерывах к Кравченко подходили фанаты, которые хотели сфотографироваться с ней.

Больше всего звезду Comedy Woman удивили поклонники, которые подчеркнули, что довольно долго следят за карьерой артистки.

«Из „ну так себе“ — публика, которая моя любимая: „А можно с вами сфотографироваться? Вы любимая актриса моей бабушки!“ или „О, Мария, я вырос на ваших шутках!“. Я, конечно, понимаю, что рано или поздно это должно было произойти, но что же так рано-то, а?» — задалась вопросом она.

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