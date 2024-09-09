«Казалось, жизнь вечная»: Елена Малышева показала архивные кадры со свадьбы Александра Маслякова

Врач Елена Малышева опубликовала видео из архивных фотографий со свадьбы телеведущего Александра Маслякова и его жены Светланы. Под кадрами она заявила, что «казалось, жизнь вечная».

Соответствующий пост появился в личном блоге телеврача.

Масляков отмечал золотую свадьбу с женой в 2021 году – «когда все боялись коронавируса», отметила Малышева.

«Казалось, что жизнь вечная… Самые глубокие слова поддержки Светлане Анатольевне и всей семье! И светлая-светлая память Александру Васильевичу», - подписала Малышева.

На видео, опубликованном ею, ведущий называет жену «красивой девушкой», с которой прожил 50 лет.

«Правда, это счастье… Поверьте мне, чем ближе к 50, тем счастливее становятся отношения мужа и жены», - произнес ведущий КВН.

Ранее сообщалось, где именно могут похоронить Маслякова. Сообщалось, что ему выделили место на 11-м участке Новодевичьего кладбища.