Звезда «Чебурашки» пожаловалась, что ее с дочерью не пустили на концерт в церкви

Актриса Ольга Кузьмина заявила, что ее не пустили с дочерью на концерт в церкви. Звезда фильма «Чебурашка» взяла с собой полугодовалую девочку на выступление в Евангелическо-лютеранском кафедральном соборе Святых Петра и Павла. Но посетительниц не пустили. Об этом она рассказала в соцсетях.

Знаменитость давно запланировала поход на концерт, но администратор не стала слушать объяснения и отказалась впускать актрису с дочкой.

«Нас с Мирой впервые за полгода не пустили на концерт. Мы с мужем недавно прогуливались рядом с Евангелическо-Лютеранским собором и обнаружили, что там проходят концерты, и решили сходить всей семьей. Но не тут-то было. Нас при входе развернули и сказали, что с маленькими детьми в собор нельзя», – поделилась Ольга.

Артистка отметила, что видела в зале детей от трех до десяти лет. Она хотела объяснить сотруднице, что они не в первый раз посещают публичные мероприятия с ребенком, но та не захотела слушать. Кузьмина дала понять, что осталась недовольна таким решением.

Звезда увлекается не только музыкой, но и аниме. Она рассказывала, что обожает творчество Хаяо Миядзаки, и они с сыном давно мечтали попасть именно на этот концерт. Они выбрали места у прохода, чтобы в случае капризов младшей дочери покинуть зал. Кузьмина пояснила, что малышка уже была на концертах и спала в коляске, не издавая ни звука. В этот раз они остались с ней и мужем в фойе, пока мать с сыном слушали музыку.

Напомним, что Ольга Кузьмина вышла замуж за шоумена Евгения Апанасевича летом прошлого года и родила дочь, которой дали двойное имя Мира-Мария. Сын же появился у актрисы в первом браке. Сейчас Гордею уже 10 лет.

Ранее мы писали о том, что балерина Анастасия Волочкова рассказала об отношениях единственной дочери с бойфрендом. Она заявила, что разрешаем им делать все в своем доме.