Звезда «Бумера» рассказал, как каждый день пил водку

Российский актер и певец Олег Протасов рассказал, что страдал от алкогольной зависимости. Об этом он заявил в шоу «Звезды сошлись».

По словам артиста, он на протяжении четырех лет злоупотреблял спиртным. С 2002 по 2006 год артист работал в ресторане, где исполнял свои песни и пил. Знаменитость ежедневно выпивал бутылку водки и пять бутылок пива. Артист уточнил, что его угощали посетители заведения, а он не хотел обидеть и пил.

«Подходит человек: «Ты так классно поешь, давай выпьем». Я говорю: «Ты хочешь меня угостить? Ну возьми мне бутылку коньяка». Он покупает, я говорю, что после работы заберу. А потом бармен эту бутылку по 15–20 раз продавал. И я понял, что смогу бросить, если я уйду из ресторана. И ушел», — заявил Протасов.

Звезда «Бумера» подчеркнул, что сумел избавиться от вредной привычки после ухода из ресторана. Музыкант добавил, что его зависимость создавала множество проблем. В частности, Протасов часто ввязывался в драки, а в ходе одной из потасовок получил серьезное ранение.

Ранее актриса Екатерина Семенова рассказала, как избавилась от алкогольной зависимости.