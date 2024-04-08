Екатерина Семенова рассказала, как избавилась от алкогольной зависимости

Российская актриса Екатерина Семенова рассказала, что в прошлом страдала от алкогольной зависимости. Об этом она заявил в шоу «Звезды сошлись».

Артистка призналась, что поначалу не признавала свои проблемы, считая себя «бытовой пьяницей». Тем не менее спустя время она стала замечать, что ее алкогольные пристрастия мешают ее жизни.

«Встаешь утром — плохо, не соображаешь. Честно скажу, что заметила на фотографии в какой-то момент. Та фотография, на которой я казалась себе такой красивой, я заметила потом, что я отечная», — поделилась актриса.

Семенова отказалась на два года от алкоголя, после чего стала периодически позволять себе немного выпить. Знаменитость уточнила, что ей удалось избавиться от зависимости благодаря психотерапии.

«Я не была на 12 ступенях. Я, когда поняла, что у меня есть проблемы, там еще был кризис возраста, мне было 44 года, я пошла в психотерапию. Стала с этим разбираться», — заключила Семенова.

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