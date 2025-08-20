Звезда «Бумера» Мерзликин уехал с детьми из России после развода с их матерью

Актер Андрей Мерзликин после развода с женой увез детей из России. Звезда «Бумера» опубликовал в соцсетях снимки и сообщил, что теперь они находятся в Казахстане и живут в горах.

Знаменитость показал в кадре 16-летнюю Серафиму, 14-летнюю Евдокию и девятилетнего Макара.

Иск о расторжении брака актер подал 15 июня 2025 года. Тогда же появились слухи о неверности звезды, однако его бывшая супруга, выполнявшая роль его пиар-менеджера, опровергла эти домыслы. Анна назвала экс-супруга честным и порядочным мужчиной.

Новость о расставании стала неожиданностью для поклонников, так как еще в 2024 году Мерзликин давал интервью, где заявлял, что влюблен в супругу так же, как и в день знакомства. Он рассказывал, как впервые увидел Анну и «опешил» от ее красоты.

