«Прости, что не все у меня получилось»: Андрей Мерзликин обратился к умершему отцу после развода

Объявивший о разводе актер Андрей Мерзликин эмоционально обратился к близкому человеку в соцсети. Звезда фильма «Бумер» поздравил покойного отца с днем рождения и попросил у него прощения за то, что у него «не все получилось».

2025 год принес Андрею Мерзликину тяжелые испытания — в мае ушел из жизни его отец, а в июне он объявил о расставании с женой после 19 лет брака. 20 июля в семье артиста важная дата — его покойному отцу Илье Федоровичу исполнилось бы 78 лет. В личном блоге актер опубликовал архивные фото с родителем и поделился воспоминаниями о нем.

«Образ отца крепнет в памяти и на сердце. Если надо охарактеризовать папу одним словом, скажу, что это — достоинство. Он прожил достойную трудовую жизнь и прожил достойно. Союз с мамой был освящен венчанием и вместе прожили 53 года. Прожил счастливо и радостно. Это великая щедрость Создателя иметь возможность говорить с ушедшими на языке молитвы. Молиться за них и чувствовать их молитвы», — высказался Андрей Мерзликин.

Звезда «Бумера» признался отцу в любви и заверил, что помнит все его слова и наставления. Андрей Мерзликин попросил прощения у родного человека за то, что у него «не все получилось» так, как хотелось бы, намекая на разрыв с супругой.

«Помню все, что ты мне говорил и чему учил. Прости, что не все у меня получилось, но жизнь продолжается. Ты знаешь это лучше меня», — заключил артист.

Напомним, в июне этого года стало известно, что Андрей Мерзликин подал на развод с женой Анной Осокиной. Пара прожила вместе почти 20 лет, у них четверо детей. Сообщалось, что их брак был официально расторгнут 8 июля, а причины расставания не раскрывались.

Ранее жена Андрея Мерзликина назвала актера «честным» и «порядочным» после слухов о его измене.