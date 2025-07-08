Звезда «Бумера» Мерзликин официально стал холостым в День семьи

Актер Андрей Мерзликин официально развелся с женой Анной Осокиной после 20 лет совместной жизни, сообщает Telegram-канал Mash.

Мировой суд Москвы удовлетворил заявление 52-летнего актера в День любви, семьи и верности. Брак супругов расторгнут официально.

Звезда «Бумера» женился на психологе Анне в 33 года. В последнее время пара перестала вместе появляться на светских мероприятиях и проигнорировала годовщину свадьбы. У супругов есть четверо детей — 19-летний Федор, 17-летняя Серафима, 15-летняя Евдокия и девятилетний Макар.

Мерзликин не уточнял причин расставания, зато в Сети писали, что актер закрутил роман с тренером по скалолазанию. Подписчики обратили внимание: накануне новости о разводе Андрей разместил в блоге совместное фото. Однако сам он опроверг слухи об измене.

Недавно Анна вышла на связь после новостей о неверности Андрея. Экс-супруга артиста назвала его честным, порядочным мужчиной и попросила перестать распространять слухи.