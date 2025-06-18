«Не надо придумывать»: жена Андрея Мерзликина вышла на связь после новостей об измене мужа

Жена актера Андрея Мерзликина Анна высказалась о слухах об измене мужа. 15 июня стало известно, что супруги подали документы на развод, после чего в Сети начали обсуждать неверность артиста. Однако Анна дала понять, что это не при чем.

В личном блоге Мерзликина опубликовала фото с мужем и отметила, что, несмотря на расставание, хорошо к нему относится. Она обратилась к публике и попросила не распространять информацию, которая не соответствует действительности.

«Друзья, подробностей не будет! Хочу сказать лишь одно – Андрей честный и порядочный мужчина. Не надо придумывать то, чего не было. Спасибо всем, кто с уважением [относится] к нашей личной жизни!» - заявила Анна.

Напомним, что инициатором расставания выступил Андрей Мерзликин. Однако причины пока не раскрываются. Первое заседание по делу о разводе состоится 19 июня. У супругов есть двое детей – старшему сыну Федору уже 17 лет, а младшему Макару только 10 лет.

Ранее Андрей Мерзликин прокомментировал новость об измене после расставания с женой.