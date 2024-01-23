Звезда «Бумера» Андрей Мерзликин опубликовал редкое фото с женой

Актёр Андрей Мерзликин, прославившийся после роли Дмитрия Пошпарина в фильме «Бумер», опубликовал на своей странице в соцсети редкое фото с женой. Об этом сообщает Газета.Ru.

«Люблю, не могу», — признался в чувствах супруге Мерзликин.

Напомним, что Андрей Мерзликин состоит в браке с психологом Анной Осокиной 17 лет. Кроме того, Анна является пиар-менеджером артиста. У пары четверо детей: 17-летний Фёдор, 15-летняя Серафима, 13-летняя Евдокия и 7-летний Макар. Как рассказывал Андрей Мерзликин, для него и супруги важно уделять внимание каждому ребенку по отдельности и учитывать интересы детей, когда они проводят время вместе. Актёр считает, что в будущем это позволит детям избежать многих психологических травм и обид на родителей.

Рассказывая об истории знакомства с женой, Андрей Мерзликин в интервью телеведущей Светлане Бондарчук поделился, что впервые увидел Анну 9 мая у общих друзей и «опешил» от её красоты. Пара снова встретилась лишь спустя 9 месяцев у общего приятеля, и тогда уже Анна обратила внимание на Мерзликина, который «забавно шутил», стараясь привлечь её внимание. Уже через год Андрей Мерзликин и Анна Осокина поженились. По признанию актёра, он и сейчас влюблён в жену так же, как и в день знакомства.

Ранее мы писали о том, что старший сын Андрея и Анны Мерзликиных Федор ушел из Суворовского училища после двух лет обучения и поступил в частную школу.