«Ни разу не пожалел»: стало известно об уходе сына Андрея Мерзликина из Суворовского училища

Сын Андрея Мерзликина ушел из Суворовского училища и поступил в частную школу, об этом сообщает Газета.Ru.

Старший сын Андрея и Анны Мерзликиных Федор на протяжении двух лет учился в Суворовском училище. Однако вскоре мальчика забрал его отец. Федор даже успел принять участие в параде на Красной площади, будучи суворовцем. По словам матери мальчика, они не жалеют, что забрали сына из училища.

«Федор ни разу не пожалел, как и мы. Но и он ни разу не пожалел, что учился там! Сам считает, что это было важно. А также считает, что младшему брату тоже будет полезно пару лет поучиться в Суворовском училище», — рассказала она.

Родители подростка объяснили, что согласились забрать документы из заведения только при условии, что сын поступит в серьезную школу. Так и случилось — сейчас Федор учится в частном учебном заведении «Новая школа». Стоимость обучения там составляет от 650 до 850 тысяч рублей в год.

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