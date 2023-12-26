Звезда «Букиных» Дарья Сагалова рассказала о серьезной болезни дочери

После завершения съемок сериала «Счастливы вместе» актриса Дарья Сагалова, сыгравшая в ситкоме Свету Букину, резко пропала с экранов. Она призналась, что все это время посвящала себя семье.

В 2011 году Сагалова вышла замуж за бизнесмена Константина Масленникова. Супруги воспитывают троих детей — 12-летнюю Елизавету, восьмилетнюю Стефанию и четырехлетнюю Мирославу. В последних сериях ситкома Сагалова снималась сразу же после рождения первенства. Но девочка сильно заболела в шесть месяцев, и тогда актриса решила, что ее задача — посвятить себя ребенку.

Сагалова пыталась совмещать съемки с материнством. Но получалось это не всегда.

«Помню, когда у меня первая дочка Лизуня заболела, ей было полгода, мы были еще в съемках. Нам ставили подозрение на пиелонефрит (заболевание почек — прим. «Страсти»), это такая серьезная история», — объяснила Сагалова в интервью YouTube-шоу FAMETIME TV.

Ранее Дарья Сагалова призналась, что муж был недоволен ее профессией.