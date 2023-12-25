«Недоволен моей профессией»: Дарья Сагалова рассказала об отношениях с мужем

Актриса Дарья Сагалова призналась, что муж был недоволен ее профессией. Из-за этого звезда даже ушла из кино. Об этом она рассказала в интервью для YouTube-канала Лауры Джугелии «FAMETIME TV».

Более 13 лет назад Сагалова сделала выбор в пользу семьи, выйдя замуж за бизнесмена Константина Масленникова. Этот шаг означал для нее уход с экрана, но звезда не пожалела о своем решении.

Актриса, рассказывая о начале своих отношений с будущим мужем, призналась, что долгое время они просто дружили и не решались на серьезные шаги в отношениях. Даша даже представляла Масленникова своим подругам, стараясь найти подходящую пару для близкого друга. Однако, несмотря на хорошие дружеские отношения, они не спешили менять статус.

«Мы с ним играли в брата и сестру. Между нами была эта химия, флер, были в одной компании. Я его знакомила с девчонками, потому что сразу влюбилась в него, как в человека и понимала, что не те женщины рядом», — рассказала актриса.

Между Дарьей и Константином сразу возникла искра, но они не торопились превращать дружбу в роман, опасаясь потерять друг друга, если отношения не сложатся.

«Я боялась. Если вдруг мы начнем встречаться, у нас случится love story, она должна перерасти в семью, в детей и мы либо навсегда вместе, либо, когда ты расходишься, ты и как друга этого человека теряешь. Мне было так страшно потерять его из жизни, а он был очень недоволен моей профессией», — призналась Сагалова.

Муж актрисы не разделяет ее восторга по поводу актерской профессии, и Дарья, в свою очередь, не торопится браться за любые роли, предъявляя высокие требования к сценариям. К тому же она не желает сниматься в постельных сценах, что делает некоторые роли неприемлемыми для нее.

Сейчас, когда у Сагаловой есть возможность полностью посвятить себя семье, муж обеспечивает ее и троих детей. Актриса счастлива в браке и признает, что ей повезло с мужем.

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