Звезда «Бригады» Майков рассказал о борьбе с пагубными привычками

Звезда «Бригады» Павел Майков рассказал, что пытался спасти своих друзей от пагубных привычек. 48-летний актер уверен: справиться с ними человек может только самостоятельно.

Актер считает, что вредные привычки не всегда связаны с алкоголем и курением. Порой человек может пристраститься даже к спорту. Чтобы сохранять баланс, нужно все время думать, соображать и размышлять, обращаясь вглубь себя, считает Майков.

По словам артиста, он пытался помочь своим друзьям в борьбе с пагубными пристрастиями. Но всем, кому он пытался оказать поддержку, становилось только хуже.

«Если кто-то впал в пагубную привычку, он может оттуда вылезти только самостоятельно, потому что помочь вам никто в этом не сможет», — цитирует актера Пятый канал.

Также артист опроверг утверждение о том, что погружение с головой в работу помогает бросить пить. Он уверен, что это не остановит человека от употребления спиртного.

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