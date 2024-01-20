«Никто детей не понимает»: Павел Майков назвал всех взрослых «тупыми»

Звезда «Бригады» Павел Майков объяснил, почему родители не понимают детей. В беседе с Пятым каналом актер признался, что эта тема близка ему, поскольку у него самого есть сын.

Как утверждает Майков, сложности есть как у взрослых людей, так и у детей, поэтому нельзя говорить, кому живется хуже. К тому же артист и сам сталкивался с недопониманием со стороны старших.

«Все дети, все взрослые – тупые. Все вырастают – просто есть получше, есть похуже. Но, в принципе, никто детей не понимает. Или делают вид, что понимают», – рассказывает Павел.

Актер подтвердил, что быть родителем очень сложно, поскольку необходимо постоянно дарить ребенку любовь и внимание. Также нужно прививать ему моральные ценности, но всегда оставаться другом. Поэтому взрослым важно быть на одной волне с молодежью.

Напомним, в 2003 году у Павла Майкова родился сын Даниил. Ребенка артисту подарила бывшая жена Екатерина Масловская.

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