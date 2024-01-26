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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 26 января 2024, 10:50
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Звезда «Битвы сильнейших» рассказала, почему россиянам интересны экстрасенсы

Виктория Райдос не стала скрывать, что людям нравится верить в экстрасенсов.
Звезда «Битвы сильнейших» рассказала, почему россиянам интересны экстрасенсы

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезда мистического шоу «Битва сильнейших» на ТНТ Виктория Райдос назвала причину, по которой людям интересны экстрасенсы. Об этом она заявила в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!».

«К экстрасенсам у людей есть какая-то особая, может быть, любовь, интерес какой-то особый. Есть вера в это. Так исторически сложилось, что люди хотят чуда», - заявила ясновидящая.

Помимо этого, Райдос рассказала о причинах зрительского интереса к «Битве сильнейших». Она назвала шоу интересным для зрителей и выразила мнение, что зрителям нравится следить за деятельностью экстрасенсов.

Напомним, Виктория Райдос является победительницей 16 сезона шоу «Битва экстрасенсов». В декабре 2023 года состоялся финал проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших», в котором ясновидящая заняла третье место, уступив Олегу Шепсу и Владу Череватому.

Ранее Виктория Райдос сообщила, что предсказала смерть своему коллеге.