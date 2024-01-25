Виктория Райдос призналась, что предсказала смерть своему коллеге

Недавно экстрасенс и победительница 16-го сезона проекта «Битва экстрасенсов» Виктория Райдос стала гостьей YouTube-шоу «Алена, блин!». В беседе с журналисткой Аленой Жигаловой она рассказала о своих способностях и раскрыла, кому предсказала смерть.

Одним из шокирующих заявлений Виктории Райдос стало то, что однажды она «увидела» смерть своего коллеги, победителя 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олега Шепса, и ее это очень расстроило. На вопрос ведущей о том, когда это случится, Райдос ответила, что Шепс сам не знает эту дату и попросил ее не разглашать данную информацию.

Кроме того, экстрасенс призналась, что знает, как уйдет из жизни она сама. Алена Жигалова поинтересовалась у Виктории Райдос, какого жить с осознанием того, как и где ты умрешь. Экстрасенс заявила, что она давно знает дату и причину своей смерти, и ее это совсем не пугает и не печалит.

«Кто не боится смерти, тот живет. Живет по-настоящему», — отметила Виктория Райдос.

Также ведущая спросила у ясновидящей, может ли она, посмотрев на человека, предсказать ему год его смерти. Райдос ответила, что это можно «увидеть», но предварительно надо провести определенную работу. Как утверждает экстрасенс, она может почувствовать другие вещи, немного пообщавшись с человеком. Однако то, о чем спросила журналистка, требует другого подхода.

Ранее медиум Александр Шепс в новом выпуске шоу «Экстрасенсы. Реванш» на ТНТ заявил, что в жизни приглашенной участницы, певицы Натальи Штурм был приворот, чем возмутил артистку.