НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 20 сентября 2024, 16:45
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Звезда «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова показала фото со свадьбы с Pharaoh

Звезда «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова показала фото со свадьбы с Pharaoh

© Starface.ru

В Сети появилось фото со свадьбы рэпера Pharaoh и звезды «Битвы экстрасенсов» Сони Егоровой. Артист женился на ведьме год назад. Церемония была закрытой.

Снимок с торжества опубликовала в личном блоге сама Соня. На нем молодожены были во главе большого праздничного стола и целовались. Невеста была в классическом белом платье, а жених – в костюме. Кадр Егорова никак не подписала.

О романе рэпера с экстрасенсом стало известно в 2022 году. Комментариев они не давали, поэтому поклонники удивились, увидев спустя год на безымянном пальце у Pharaoh обручальное кольцо. Вскоре то, что свадьба все-таки была, подтвердила Егорова.

Звезда «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова показала фото со свадьбы с Pharaoh

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Торжество прошло в узком кругу. Пара хотела видеть на празднике только близких, и чтобы это было весело. Уже после свадьбы супруги впервые вместе вышли в свет в январе этого года. Они появились на светской премьере в Москве, но от общения с журналистами отказались.

Соня Егорова стала известна после участия в шоу «Битва экстрасенсов». Она заняла в финале второе место, но вернулась в «Реванш», где одержала победу. Теперь она будет в «Битве сильнейших».

Ранее актриса Леля Баранова раскрыла подробности свадьбы.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Чеченкова
Теги:
свадьба
рэпер
«Битва экстрасенсов»
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