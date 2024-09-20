Звезда «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова показала фото со свадьбы с Pharaoh
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В Сети появилось фото со свадьбы рэпера Pharaoh и звезды «Битвы экстрасенсов» Сони Егоровой. Артист женился на ведьме год назад. Церемония была закрытой.
Снимок с торжества опубликовала в личном блоге сама Соня. На нем молодожены были во главе большого праздничного стола и целовались. Невеста была в классическом белом платье, а жених – в костюме. Кадр Егорова никак не подписала.
О романе рэпера с экстрасенсом стало известно в 2022 году. Комментариев они не давали, поэтому поклонники удивились, увидев спустя год на безымянном пальце у Pharaoh обручальное кольцо. Вскоре то, что свадьба все-таки была, подтвердила Егорова.
Торжество прошло в узком кругу. Пара хотела видеть на празднике только близких, и чтобы это было весело. Уже после свадьбы супруги впервые вместе вышли в свет в январе этого года. Они появились на светской премьере в Москве, но от общения с журналистами отказались.
Соня Егорова стала известна после участия в шоу «Битва экстрасенсов». Она заняла в финале второе место, но вернулась в «Реванш», где одержала победу. Теперь она будет в «Битве сильнейших».
Ранее актриса Леля Баранова раскрыла подробности свадьбы.