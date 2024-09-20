Звезда «Битвы экстрасенсов» Соня Егорова показала фото со свадьбы с Pharaoh

В Сети появилось фото со свадьбы рэпера Pharaoh и звезды «Битвы экстрасенсов» Сони Егоровой. Артист женился на ведьме год назад. Церемония была закрытой.

Снимок с торжества опубликовала в личном блоге сама Соня. На нем молодожены были во главе большого праздничного стола и целовались. Невеста была в классическом белом платье, а жених – в костюме. Кадр Егорова никак не подписала.

О романе рэпера с экстрасенсом стало известно в 2022 году. Комментариев они не давали, поэтому поклонники удивились, увидев спустя год на безымянном пальце у Pharaoh обручальное кольцо. Вскоре то, что свадьба все-таки была, подтвердила Егорова.