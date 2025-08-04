Звезда «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассекретил новый роман: что известно о возлюбленной медиума

Медиум Олег Шепс, прославившийся после участия в шоу «Битва экстрасенсов», перестал скрывать новую возлюбленную. В Сети появился снимок звезды телеканала ТНТ с фотографом из Тюмени по имени Полина.

Новые отношения Шепса-младшего поклонники начали обсуждать еще в начале июля. Он неожиданно признался, что больше не холостяк. Однако имя своей избранницы медиум раскрывать отказался.

Интрига сохранялась недолго. Уже в первых числах августа Олег снялся со своей избранницей Полиной на яхте. Пара каталась по Волге в Самарской области. Предположительно, Шепс отвез туда девушку, чтобы познакомить с семьей.

Напомним, что этим летом Олег и Полина уже слетали вместе в отпуск. Они отдыхали в Таиланде. Оба делились снимками, сделанными на курорте, однако они старались не показывать друг друга поклонникам. Как долго Шепс находится в этих отношениях, пока неизвестно. Также медиум не делился, как они с фотографом познакомились.

Ранее Александр Шепс опроверг, что делает привороты и снимает порчу за договор с дьяволом.