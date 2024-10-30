Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова впервые за долгое время снялась с дочерью

Звезда «Битвы экстрасенсов» Елена Голунова впервые за долгое время снялась с дочерью, которой исполнилось четыре года. Ведьма опубликовала несколько снимков и поздравила девочку с днем рождения.

Елена является многодетной матерью. Она старается уделять внимание каждому своему ребенку, но о личной жизни в блоге не любит говорить. Тем не менее, в день рождения дочки Елена решила показать редкие кадры с ней, которые раньше не видела ее аудитория.

«Милана, сердце мое, тебе сегодня четыре года! Доченька, счастья, здоровья и удачи во всем! Мое плечо всегда рядом! Люблю тебя, мое солнышко», - написала ясновидящая.

Отметим, что Голунова сейчас воспитывает двух маленьких детей – Милану и Андрея. Но также у нее есть старшие наследники — Лев, Дмитрий и Влад Кадони. Последний благодаря участию в шоу «Дом-2» и «Битва экстрасенсов» стал популярен в стране.

О Елене Голуновой зрители узнали после того, как она пришла на «Битву экстрасенсов». В 13 сезоне она дошла до финала проекта.

Ранее Влад Кадони расстался с невестой после трех лет отношений.