Экстрасенс Влад Кадони расстался с невестой Марией спустя три года отношений

Экстрасенс Влад Кадони объявил о расставании с невестой Марией. Причину экс-ведущий шоу «Дом-2» не раскрыл.

О том, что у Кадони что-то произошло в личной жизни, поклонники догадывались давно. Дело в том, что он перестал упоминать возлюбленную в социальных сетях. Пользователи решили напрямую поинтересоваться у него, что произошло, и Влад ответил честно.

«Мы не вместе. Но я в не поиске и даже сказал бы что наоборот. Хочется побыть одному. И никакой драмы тоже. Не стоит накручивать», - заявил телеведущий.

Что именно произошло у него с девушкой, Влад не стал рассказывать. Напомним, что они встречались на протяжении трех лет. Фанаты ждали, что скоро они поженятся, но до ЗАГСа пара так и не дошла.

Познакомились Кадони и Мария в социальных сетях. Она не является представительницей шоу-бизнеса и работает в банковской сфере. Экстрасенс делился, что именно с ней готов создать семью. Он рассказывал, что сыграет свадьбу, как только завершит ремонт в доме.

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