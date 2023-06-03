Звезда «Бедной Насти» изменился до неузнаваемости: лишний вес и морщины

Звезда «Бедной Насти» Пётр Красилов, некогда получавший много внимания и признания, последнее время не появляется в кино. Актер также лишился статуса героя-любовника у поклонниц, а все дело в изменившемся облике знаменитости.

Красилов прибавил 30 килограммов в собственном весе. Актер будто постарел на несколько лет, что узнать его теперь можно не сразу. Многие поклонники посчитали, что актеру грозит страшная болезнь. И отчасти это оказалось правдой.

Дело в том, что ранее Красилов болел коронавирусной инфекцией. Последствия заболевания до сих пор сказываются на здоровье знаменитости. Отсюда и гормональный сбой.

«Чуть поправился. Ох, мощно набрал, но это все я, скажем так, не перестаю с этим бороться. Просто это не так просто всегда», - рассказал Красилов.

Красилов признался, что пробует диеты и следует графику питания, но загруженность по выступлениям в театре не всегда позволяет их соблюдать.

Однако некоторые поклонники проследили связь между ухудшимся внешним видом актера и его проблемами в отношениях. Ранее ходили слухи, что второй брак актера на грани распада — Ирина Шебеко вместе с их общей дочерью Сашей уехала в Лос-Анджелес.

Ранее мы писали, что звезда «Бедной Насти» Даниил Страхов рассказал о помощи психотерапевта.