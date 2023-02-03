«Каждый спасается как может»: звезда «Бедной Насти» Даниил Страхов рассказал о помощи психотерапевта

Исполнитель роли барона Корфа в популярном сериале «Бедная Настя» Даниил Страхов влюбил в себя миллионы поклонниц. 46-летний актер ведет закрытый образ жизни и редко дает интервью. Но к выходу нового проекта мужчина сделал исключение.

Знаменитость презентовал сериал «Комплекс Бога», где сыграл олигарха с психическими отклонениями. В беседе с журналисткой Анной Сергиенко Даниил рассказал, обращался ли он сам за помощью к психотерапевтам, как делают многие его коллеги.

«Нет. Мне это не нужно. Это всего лишь маленькая дверь, которую приоткрывают люди, потерявшие веру, покой… Каждый спасается как может. Но путь психотерапии – не мой путь», – заявил звезда.

При этом мама артиста – известный психотерапевт, создатель школы гештальт-терапии, а отец – поэт и ученый. Но у Страхова свои способы, как обрести счастье и покой.

«У меня есть загородный дом в Подмосковье, где я пропадаю. Там совсем другая жизнь, которой я очень дорожу», – признался мужчина.

Напомним, что Даниил счастлив с женой, актрисой Марией Леоновой. У супругов нет детей. Поклонники жалеют, что редко видят знаменитость на экране и театральной сцене. По слухам, у него «вредный» характер.

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