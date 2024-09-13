Звезда «Бедной Насти» Филиппенко проводит время с иноагентами после отъезда из РФ

Актер Александр Филиппенко неожиданно объявился возле певицы Монеточки* (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом на территории РФ) после болезни. О звезде сериалов «Бедная Настя» и «Мастер и Маргарита» больше года почти ничего не было слышно. Как оказалось, мужчина хорошо себя чувствует после переезда за границу.

Напомним, что в 2022 году знаменитость подхватил коронавирус, а СМИ писали о его госпитализации. После этого он пропал из поля зрения публики, только через несколько месяцев стало известно, что Филиппенко был уволен из театра и уехал из России к дочери в Литву. Больше года он не появлялся в сводках новостей, и только недавно в соцсетях опубликовали свежее фото актера.