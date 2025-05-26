Звезда «Балабола» Константин Юшкевич перенес операцию по протезированию суставов

Актер Константин Юшкевич, известный по сериалам «Склифосовский» и «Балабол», перенес операцию по замене тазобедренных суставов на протезы.

Как пишет Telegram-канал Mash, 55-летний артист продолжительное время испытывал сильные боли. Он не мог нормально ходить, так как из-за перекоса костей таза длина ног стала разной.

При этом первую операцию по замене сустава Юшкевич перенес еще в 2024 году, а второе протезирование актеру сделали в начале текущего года.

В настоящее время звезда сериалов чувствует себя хорошо, он вернулся к работе на сцене.

Ранее актриса Нелли Уварова несколько дней провела в московской больнице и перенесла операцию. 45-летней звезде сериала «Не родись красивой» удалили металлические спицы из руки, которые ей установили 1,5 года назад после перелома лучевой кости.