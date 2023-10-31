Звезда «Аншлага» Клара Новикова вышла на связь и раскрыла тайну своей пропажи

76-летняя юмористка Клара Новикова впервые за долгое время вышла на связь и пообщалась с журналистами. Она объяснила, почему пропала из публичного пространства. По ее словам, на самом деле никакого исчезновения не было, просто она перестала появляться там, где ее привыкли видеть.

Последние месяцы об артистке не было никаких новостей. Только несколько месяцев назад СМИ писали, что она собралась замуж за молодого ухажера. Да и то потом эти слухи были опровергнуты. Из-за того, что Новикова совсем перестала мелькать на экранах, многие поклонники решили, что она предпочла затворнический образ жизни. Однако, как выяснилось, это не так.

Сама Клара призналась, что никуда не пропадала. Она продолжает работать и собирает полные залы. Просто юмористических программ, в которых она раньше участвовала, нет, вот многие и решили, что она исчезла.

«Живу своей жизнью. Никому никаких интервью не даю. Но я играю свои спектакли, даю сольные концерты, бываю на гастролях. Причем всегда играю в переполненных залах», - поделилась юмористка с mk.ru.

Свой круг общения Новикова начала сокращать. Сейчас она близко общается с Региной Дубовицкой, они регулярно созваниваются. А вот новых людей в свою жизнь артистка уже впускать не хочет. Для нее сейчас на первом месте стоит семья – дети и внуки.

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