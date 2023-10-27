Стало известно, куда пропал актер из «Брата-2» Александр Дьяченко после тяжелой болезни

Появилась информация о том, что сейчас происходит с актером Александром Дьяченко, известным по роли в культовом фильме «Брат-2». Два года назад он тяжело заболел, из-за чего даже оказался на грани жизни и смерти, а после этого стал меньше появляться на публике.

Свою карьеру артист начал строить еще в 90-х и продолжил набирать обороты уже в современном кинематографе. Зрителям он знаком по проектам «Мажор», «Две сестры», «Брак по завещанию» и другим. Однако в 2021 году поклонники Александра узнали тревожные новости – он заразился коронавирусной инфекцией и попал в реанимацию.

Ходили слухи, что актеру было настолько плохо, что почти две недели он пролежал в коме. Знакомые Дьяченко признавались, что врачи сделали буквально невозможное и вернули его с того света. После он начал проходить гормональную терапию, и все это лечение сильно повлияло на его внешний вид. Александр заметно постарел, и у него поседели волосы. Кроме того, он существенно набрал в весе.

«Гормональная терапия наложила сильный отпечаток на внешность — лицо одутловатое. Долгое время не узнавал себя в зеркале», - цитирует слова актера News.ru.

Сейчас же Дьяченко уже смог оправиться после болезни. Несмотря на то, что он не так часто появляется в публичном пространстве, он продолжает работать. Например, с его участием вышли сериалы «Жизнь по вызову» и «Стикер». А в 2023 году состоялись премьеры проектов «Свидетель» и «Дед Морозов 2». Также ожидается еще несколько фильмов, в которых он исполнил роли.

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