Звезда «Аноры» Екамасова призналась, что российских актеров любят на Западе. Об этом сообщает Kp.ru.

Актриса Дарья Екамасова, которая снялась в «Аноре», рассказала, что не почувствовала ненависти к российским знаменитостям во время поездки в Канны.

«Я ездила в Канны, и мы там не чувствовали себя чужими на празднике жизни. Такого абсолютно не было. Ни разу я не слышала негатив в нашу сторону, что мы русские», — заявила она.

Актриса добавила, что многие зарубежные зрители хвалят «Анору» и пишут ей в соцсетях.

«Все было с любовью. Я до сих пор получаю сообщения в соцсетях со всего мира. „Анора“ тронула сердца людей. Мне кажется, люди соскучились по таким фильмам», — рассказала она.

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