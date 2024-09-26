Звезда «А зори здесь тихие» рассказала, куда улетела с мужем и сыном из РФ

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Женя Малахова рассказала, куда улетела с супругом и сыном. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Известно, что исполнительница отправилась в поездку без двухмесячной дочери. В настоящий момент Малахова находится в Испании.

«Отдых втроем. С появлением младшего ребенка я понимала, что старшему придется уделять больше внимания, чем малышке. Сейчас в Испании я с наслаждением посвящаю сыну как можно больше времени. С учетом сложившихся обстоятельств времени у меня предостаточно, ведь все действительно не просто так происходит в этом мире», — заявила артистка.

Ранее бывшая участница Reflex призналась, что вынуждена была оставить Павлу в Москве. Малахова отметила, что паспорт наследницы потеряли в визовом центре, а на оформление новых документов не осталось времени. Знаменитость рассказала, что это было самое сложное решение в ее жизни. С дочерью Малаховой остались не только ее бабушки и дедушки, но также няня, которая решила отменить свой отпуск.

Звезда «А зори здесь тихие» замужем за предпринимателем Андреем Тарасовым, они поженились в августе 2020 года. Несколько месяцев певица скрывала личность мужа, однако позже раскрыла, кто стал ее избранником, и выложила свадебные фото в соцсетях.