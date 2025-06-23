Звезда 90-х Татьяна Буланова стала рекордсменкой по количеству дуэтов с другими исполнителями

Известная певица и заслуженная артистка России Татьяна Буланова попала в Книгу рекордов России. Повод — количество дуэтов с другими отечественными музыкантами. Об этом сообщает Telegram-канал проекта. Поп-звезда 90-х получила соответствующий сертификат.

Помимо сольного творчества, Татьяна Буланова записала 114 песен в сотрудничестве с другими исполнителями. Среди них такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров, Людмила Зыкина и Лев Лещенко, Михаил Боярский и другие. При этом артистка не боится экспериментировать с жанрами, будь то поп-музыка или шансон. В этом и кроется главный секрет успеха ее дуэтов.

«Татьяна Буланова — феномен российской эстрады, чья карьера насчитывает не одно десятилетие. Ее голос, пронзительный и искренний, завоевал сердца миллионов слушателей», — говорится в сообщении канала Книги рекордов России.

Напомним, что в конце мая 2024 года президент РФ Владимир Путин лично наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве».

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