«Я наконец могу жить с легким сердцем»: Татьяна Буланова рассказала об отношениях с молодым мужем

Популярная исполнительница Татьяна Буланова в интервью Леди Mail заявила, что в браке с Валерием Рудневым впервые по-настоящему почувствовала себя «за мужем». Несмотря на разницу в рабочем графике с супругом, звезда 90-х не может нарадоваться тому, как ей повезло с избранником, который моложе ее на 19 лет.

«Валера сегодня большую часть времени проводит в столице, а я редко бываю в родном Питере. Стараемся выкручиваться — недавно я прилетала в Москву на гастроли и все время, пока не работала, была с мужем. Когда у меня перерыв между концертами, он, в свою очередь, оставляет свои дела и приезжает в Питер — так и живем. А как иначе, если у нас работа такая?» — рассказала она.

Певица поделилась, что до встречи с мужем ее порой мучал один и тот же ночной кошмар, как она ведет КАМАЗ, но не справляется с управлением. И вот теперь дурной сон перестал ее посещать.

«Сейчас я чувствую себя так, будто встретила водителям КАМАЗа и наконец-то могу жить с легким сердцем. И сон сниться перестал», — рассказала Буланова.

Кроме того, Валерий Руднев полностью взял на себя финансовый вопрос. По ее словам, даже в период пандемии, когда многие сидели без работы, у него получалось зарабатывать и «тащить на себе» семью. Она также выразила отдельную благодарность родителям мужа за то, что воспитали такого хорошего и доброго мужчину, который с уважением относиться не только к ней, но и ко всему окружающему. К тому же, Валерий довольно щедрый человек, отмечает исполнительница.

«Я к такому даже не привыкла. Поэтому каждый подарок от него для меня — событие неожиданное и невероятно приятное», — признается Буланова.

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