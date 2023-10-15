Звезда 90-х Екатерина Семенова дала второй шанс мужу после измены

Певица Екатерина Семенова дала второй шанс отношениям с юмористом Михаилом Церишенко. Звезда 90-х нашла в себе силы простить бывшего супруга, который тратил время и деньги на других женщин, передает НТВ.

Семенова узнала об измене совершенно случайно — она обнаружила в телефоне мужа сомнительную переписку. Когда правда вскрылась, певица все равно продолжала делать вид, что в семье все хорошо. Артистка была даже уверена, что брак удастся спасти с помощью гадалок. Ей казалось, что Михаила могла приворожить давняя соперница.

Тем не менее Церишенко продолжал гулять. В итоге Семенова не выдержала и подала на развод. Сначала звезда залечивала душевные раны при помощи творчества, а потом ей стали помогать в этом богатые ухажеры. Тогда же все понял и осознал Михаил. Последние годы юморист только и мечтал о том, чтобы вернуть бывшую супругу. Сердце Екатерины все же дрогнула, и она решилась на примирение с Церишенко. Однако никакого замужества в жизни Семеновой больше не будет.

«Это правда, мы помирились. Время показывает, что расходы у всех разные, но в какой-то момент ты понимаешь, что это твой родной человек. Но какой замуж, мне 62 года, не издевайтесь надо мной», — заявила Семенова.

Ранее о предательстве возлюбленного рассказала певица Ани Лорак. В будущем это научило знаменитость быть более гибкой в отношениях.