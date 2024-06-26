Звезда «9 роты» раскрыл свое отношение к поездкам артистов в зону СВО

Министр культуры Северной Осетии — Алании, актер из фильма «9 рота» Сослан Фидаров поделился мнением о поездках артистов в зону СВО. Об этом пишет издание «Абзац».

Артист осудил звезд, которые используют поездки в Донбасс для обеления репутации. Он пояснил, что однажды видел, как его коллега, придерживающийся антироссийских взглядов, отправил дроны ВС РФ.

«Может быть, это цинично немножко, но это тоже помощь какая-то. Может быть, он до этого был дураком, а сегодня поумнел, но я мало в это верю. Ему просто выгодно опять себя так вести», — заявил Фидаров.

Актер подчеркнул, что теперь понимает предвзятое отношение общественности к артистам.

«Я раньше не понимал, почему к артистам так относятся. Я вот сейчас, после СВО, это понял», — резюмировал он.

Ранее Сослан Фидаров выразил мнение, что Владимир Этуш поддержал бы СВО.