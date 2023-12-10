Звезда «9 роты» Чадов тайно женился на копии своей бывшей супруги

Российский актер Алексей Чадов женился на модели Лейсан Галимовой после пяти лет отношений. Избранница артиста похожа на его бывшую супругу Агнию Дитковските.

Артист долго встречался с Галимовой и не собирался вступать в брак после болезненного опыта с первой супругой. Но теперь Чадов решил все-таки взять в жены свою 35-летнюю возлюбленную. Причины своего решения он не раскрывает.

«Это очень личное. Понимаю причину, но не скажу», — сообщил 42-летний Чадов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Супруги признались, что уже задумываются о детях.

Первую жену Чадов встретил на съемках фильма «Жара». С Агнией Дитковските актер встречался на протяжении трех лет. После они расстались и вновь сошлись в 2012 году. Тогда возлюбленные поженились, а в 2014 году Агния родила сына Федора. Спустя год они все-таки расстались. Чадов намекал, что бывшая супруга и ему изменяла, впрочем, он не зарекался и о своей верности ей.

Агния в 2021 году вышла замуж за столичного ресторатора Богдана Панченко. Тогда она была на третьем месяце беременности. В ноябре того же года у нее появилась дочка. Также актриса воспитывает еще одну дочь Нику, которая появилась на свет в 2016 году. Имя ее отца она не раскрывает.

Ранее Алексей Чадов похвастался, что отдал сына в престижную гимназию в Москве.