Алексей Чадов похвастался, что отдал сына в престижную гимназию в Москве

Актер Алексей Чадов отдал сына в престижную гимназию в Москве. Мальчик поступил в третий класс.

Подробности сообщает Teleprogramma.pro.

Мальчик будет учиться в Первой Московской гимназии. В третий класс он пришел в костюме с рубашкой и в кедах. Отец был одет в футболку и костюм, а также белые кроссовки.

«Мы с Федей счастливы встать в ряды замечательной школы», - поделился эмоциями актер.

Сын Федор родился в браке Чадова с Агнией Дитковските. Бывшие супруги вместе воспитывают наследника.

Поклонники восхитились внешним видом ребенка. Они сочли, что сын унаследовал самое лучшее от матери и все больше становится на нее похож.

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