Звезда 1990-х Mr. Credo впервые станет дедушкой: раскрыт пол ребенка

Певец Mr. Credo (Александр Махонин — настоящее имя), известный по хиту «Медляк», впервые станет дедушкой. Его сын Арсений и невестка Анна ждут мальчика.

30-летний Арсений и его супруга Анна устроили гендер-пати. Пара узнала, что ждет мальчика — он станет их первенцем.

Сын звезды 1990-х не стал скрывать своего восторга. Когда Махонин-младший узнал, что ждет сына, облился шампанским с головы до ног, а после принялся обнимать и целовать жену.

Анна догадывалась о поле будущего малыша. По словам девушки, она думала, что ждет мальчика, начиная с первого УЗИ и заканчивая четвертым месяцем. Но окружающие внушали ей, что будет девочка.

«И я сама поверила в это. Еще и потому, что очень хотела девочку. Но теперь я буду мама сына! Пока что перевариваю и волнуюсь», — призналась невестка музыканта.

Будущая мама отметила, что постарается сделать все для воспитания настоящего мужчины.

Напомним, этой весной Александра разыскивали судебные приставы из-за неоплаченных штрафов.