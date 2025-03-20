Автора хита «Медляк» Mr. Credo разыскивают приставы из-за неоплаченных штрафов

Популярного в начале 90-х годов певца Александра Махонина, выступающего под псевдонимом Mr. Credo, разыскивают судебные приставы.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram- канал Shot, он не оплачивает автомобильные штрафы с прошлого года. При этом в начале 2025 года он уже успел четыре раза нарушить ПДД на своем BMW — два раза неправильно припарковался в Москве и столько же раз превысил скорость на дорогах Краснодарского края и Ростовской области.

В настоящее время общая сумма задолженности Mr. Credo составляет порядка 50 тысяч рублей. В отношении исполнителя хита «Медляк» открыто исполнительное производство, а на автомобиль наложен арест, чтобы он не попытался продать его.

Ранее Mr. Credo не появился на ретро-фестивале в Казахстане из-за долгов. Организаторы мероприятия подали на него в суд, так как он отказался возвращать гонорар за несостоявшееся выступление.